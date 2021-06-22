За последние сутки от ковида на Ставрополье скончались еще 6 человек
Фото: Архив "КП"
В Ставрополе вдвое выросло число тяжелых случаев течения коронавируса. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц.
По его словам, за последнюю неделю стало вдвое больше пациентов, которые переносят болезнь в тяжелой форме. Так, за сутки диагноз подтвердился у 88 жителей Ставрополья.
- В ноябре-декабре 2020 года в Ставрополе работало 13 бригад скорой медицинской помощи. В последние месяца мы сократили до трех. А за прошедшие две недели их число достигло 5!
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки в нашем регионе скончались шесть пациентов с ковидом, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 1624.
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