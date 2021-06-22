Шесть человек скончались от коронавируса за сутки на Ставрополье

За вчерашний день шесть человек скончались от ковида в нашем крае. Всего за весь период пандемии жертвами болезни стали 1624.

- Врачи работают с теми, кому диагностирован COVID-19. Но не всегда победа над инфекцией зависит только от их усилий. К сожалению, об этом говорят новые летальные случаи. Соболезную родным скончавшихся пациентов, - обратился губернатор Ставрополья к землякам.

За сутки диагноз подтвердился еще у 88 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что согласно постановлению губернатора Ставропольского края №119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона отменяются все массовые мероприятия. Это касается общекраевого выпускного «Ветер перемен» и творческого форума «Белая акация», которые были запланированы на ближайшее время.

Вчера, 21 июня 2021 года, в Ставрополе отменили трансляцию матча Россия-Дания, которая должна была проходить на Александровской площади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без футбола, выпускного и в масках: в Ставропольском крае ужесточают меры по коронавирусу

Отмена массовых мероприятий началась в регионе (Подробнее)