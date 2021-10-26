В Ставрополе не осталось свободных коек для больных коронавирусом

В краевом центре число заболевших за весь период пандемии достигло 18690 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе на сегодняшний день коечный фонд для ковид-пациентов задействован полностью. Об этом «КП-Ставрополь» сообщил главный врач станции скорой помощи Антон Фарсиянц. По его словам, в краевом центре за сутки госпитализируют по 60- 80 человек с подозрением на коронавирус.

- Чтобы госпитализировать тяжелобольных горожан, нередко приходится везти их в город Невинномысск и в ЦРБ Кочубеевского района. Ситуацию осложняют также пациенты, которые приезжают из районов и округов нашего региона в Ставрополь, чтобы вызвать бригаду скорой и попасть в больницу, - объясняет Антон Фарсиянц.

Бывали и случаи, когда некоторые ставропольцы приезжая в краевую столицу, садились на скамейку и ожидали медиков прямо на улице.

По словам главврача Станции скорой помощи Ставрополя, есть и пациенты, которые, находясь в панике, вызывают медиков, требуют, чтобы их срочно госпитализировали:

- При этом объективно в госпитализации они не нуждаются, в отличие от тех, кто переносит коронавирус в тяжелой форме.

Ожидание бригады скорой помощи увеличилось, признает главврач. Медработникам нередко приходится выезжать по одному вызову по нескольку раз в сутки.

- Бывает, что пациент вызвал медиков, потому что была температура, а потом – начала падать сатурация. Заболеваемость, как в Ставрополе, так и по краю очень высокая. Считаю, что ситуация требует введения новых ограничительных мер. По-прежнему призываю жителей нашего региона вакцинироваться, если они все еще не делали прививку от коронавируса, - подытожил Фарсиянц.

К 26 октября Ставрополь лидирует по числу зараженных коронавирусом за сутки в регионе. Официально в краевом центре число заболевших за весь период пандемии достигло 18690. За вчерашний день диагноз подтвердился у 86 горожан.

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