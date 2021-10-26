Пик заболеваемости, забитые COVID-стационары: в Ставрополе резко выросло количество госпитализаций больных коронавирусом

Бригады скорой помощи продолжают работать в напряженных и экстремальных условиях Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе ситуация с коронавирусом продолжает быть напряженной. За сутки приходится госпитализировать с подозрением на коронавирус по 60-80 человек. Об этом «КП-Ставрополь» рассказал главный врач ССП Антон Фарсиянц.

По его словам, бригады скорой помощи продолжают работать в напряженных и экстремальных условиях:

- К сожалению, нет тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 . По Ставрополью в скорую помощь за госпитализаций с подозрением на коронавирусную инфекцию обращаются по 200-250 пациентов в сутки. Самый большой пик заболевания приходится на краевой центр. В Ставрополе на сегодняшний день коечный фонд задействован полностью. Чтобы госпитализировать тяжелобольных жителей краевого центра, нередко приходится везти их в город Невинномысск и в районную больницу Кочубеевского района, - делится Антон Фарсиянц.

По словам главврача скорой помощи Ставрополя, работу бригады осложняют еще и такие пациенты, которые, находясь в панике, требуют срочной госпитализации. А на самом деле - она им не требуется.

Есть и такие больные, которые приезжают из районов и округов Ставрополья в краевой центр, вызывают скорую помощь, чтобы их госпитализировали в одну из больниц Ставрополя.

Есть больные, которые приезжают в Ставрополь из районов, чтобы их госпитализировали в больницу краевого центра Фото: Иван МАКЕЕВ

- Режим ожидания бригады скорой помощи велик. Медикам приходится выезжать по одному вызову по несколько раз в сутки. Бывает, что пациент вызвал медиков, потому что была температура, а потом – начала падать сатурация. Заболеваемость, как в Ставрополе, так и по краю высокая. Считаю, что эта ситуация требует введения новых ограничительных мер. По – прежнему, призываю жителей нашего региона вакцинироваться, если они все еще не делали прививку от коронавируса.

По словам Антона Фарсиянца, в основном нуждаются в госпитализации пациенты, которые не были привиты. Они, как правило, тяжелее переносят коронавирус. Есть единичные случаи, когда медики привозят привитого пациента в красную зону. Но таких людей за весь период пандемии по краю – несколько человек.

К 26 октября в краевом центре за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 86 человек. Число зараженных в Ставрополе достигло 18690. В нашем регионе за вчерашний день заразилось 413 человек.

Число заболевших за весь период пандемии в регионе достигло 95607. За сутки скончалось 34 пациента, у которых болезнь протекала в сложной форме. Число умерших на Ставрополье достигло 3851.

О готовности медицинских организаций края к приему и оперативному оказанию медицинской помощи при коронавирусе и респираторной симптоматике по состоянию на 25 октября «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья.

- Для обеспечения готовности медорганизацийк приему и оперативному оказанию помощи при коронавирусеи респираторной симптоматике задействованы 4827 инфекционных коек, из которых– 396свободных, что составляет, 20%. Имеются 455реанимационных коек, из которых - 26свободных, что составляет 5,71%.

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