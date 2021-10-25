Врач из красной зоны объяснила, как получить методвод от прививки против коронавируса в Ставропольском крае

Губернатор Ставрополья призывает земляков сделать прививку от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-инфекционист ковидного госпиталя на базе городской больницы №3 Ставрополя Дарья Бугарева объяснила, кому положен медотвод от прививки против коронавируса.

По последним данным пресс-службы министерства здравоохранения региона, в нашем крае первый компонент вакцины от COVID-19 на 24 октября получили 783021 человек. За последние сутки +3041 человек.

Вторым компонентом в нашем крае привились уже 727969 человек. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на +1486 человек больше.

Остаток вакцины на 25 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 289387 доз, а по второму 203331 дозу. Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 242309 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 647 человек.

Жителей края волнует вопрос, кто может не делать прививку от ковида. Так, на площадке краевого центра управления регионом Бугарева рассказала, кому положен медотвод от прививки против коронавируса:

— Если говорить о медотводе и о противопоказаниях прививки, то противопоказана она, лишь тем, у кого есть:

— тяжелые аллергические реакции в анамнезе,

— у кого были аллергические реакции на компоненты вакцин других векторных вакцин, возможно.

— Также прививка может быть противопоказана для людей, у которых есть сейчас обострение каких-либо хронических заболеваний.

Часто жители региона задаются вопросом, можно ли получить медотвод после перенесенной онкологии?

— Нет таких данных по перенесенной онкологии. Есть данные, что нельзя вакцинироваться в момент химиотерапии. Но в период ремиссии по данному заболеванию вакцинация никаким образом не противопоказана. И уже доказана, что вакцинация не влияет на развитие онкологических заболеваний, — пояснила врач-инфекционист ковидного госпиталя.

Итак, кому же все-таки, положен медотвод от прививки против коронавируса:

— Медотвод на данный момент положен:

— беременным;

— женщинам, которые находятся в периоде грудного вскармливания;

— тем, у кого есть тяжелые аллергические реакции в анамнезе, на прививки, которые делались ранее;

— Медотвод положен людям, у которых есть обострение хронических заболеваний в данный момент;

— Если у пациента имеются острые респираторные заболевания в данный момент, остро-вирусные заболевания;

— На этом заканчиваются противопоказания, — подытожила врач-инфекционист Дарья Бугарева.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что руководителям предприятий и организаций предписано следить за тем, чтобы 80% коллектива были охвачены вакцинацией.

В случае отказа от вакцинации без уважительных причин, у руководителя есть основания отстранить сотрудника от работы.

Также руководство предприятия и организации вправе отказать в приеме на работу человеку, который не прошел вакцинацию, не имея медицинского отвода.

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