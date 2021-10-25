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Общество25 октября 2021 10:45

На Ставрополье за сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1486 человек больше

Остаток вакцины на 25 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 289387 доз
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 242309 человек

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 242309 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 24 октября получили 783021 человек. За последние сутки +3041 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Вторым компонентом в нашем крае привились уже 727969 человек. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на +1486 человек больше.

Остаток вакцины на 25 октября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 289387 доз, а по второму 203331 дозу.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 242309 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 647 человек.

Через интернет за весь период на вакцинацию записались 58487 человек. За последние сутки на вакцинацию записался онлайн 101 житель края.

- Запасы для проведения иммунизации достаточны, прививочные пункты работают в штатном режиме. Созданы условия для того, чтобы все желающие защититься от угрозы коронавируса смогли это сделать. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

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