В Ставропольском крае к 25 октября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В крае за весь период пандемии скончалось 3817 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Ставрополье к 25 октября обновило максимум по числу зараженных коронавирусом за сутки. За вчерашний день диагноз подтвердился у 411 человек.

Число зараженных в крае достигло 95194. Победить болезнь смогли за вчерашний день 84 пациента. К сожалению, за сутки скончались 32 человека.

Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 3817.

- Важнейшая задача - достичь на Ставрополье коллективного иммунитета к коронавирусу. Это поможет сделать только вакцинация, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом.

Антилидеров в этом ряду стал краевой центр. За сутки в Ставрополе диагноз подтвердился у 81 человека. На втором месте оказался Железноводск, там за вчерашний день заболел 31 житель.

В Петровском округе заразилось 27 человек за сутки, в Кисловодске – 26, в Георгиевском городском округе – 25, в Буденновском районе – 21, в Ессентуках, в Новоалександровском округе и в Минераловодском округе по 16 в каждом.

Есть территории Ставрополья, где за сутки не выявили ни одного случая заражения: город Лермонтов, Степновский район, советский район, Кировский городской округ, Изобильненский городской округ, Александровский район.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставропольском крае не привитых от коронавируса сотрудников могут отстранить от работы. Также руководство предприятия вправе отказать в приеме на работу человеку, который не прошел вакцинацию, не имея медицинского отвода.

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