В Ставропольском крае не привитых от коронавируса сотрудников могут отстранить от работы

Новое постановление управления Роспотребнадзора по Ставрополью максимально широко охватывает обязательной вакцинацией все слои населения, вовлеченные в процесс распространения инфекции.

По словам специалистов, сегодня это единственный инструмент, который способен сдержать рост распространения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников на брифинге в краевом правительстве.

- Мы несем ответственность не только за иммунизацию населения края, но и должны быть вовлечены в процесс создания коллективного иммунитета по всей стране. Поэтому принято постановление, которое обозначило группы населения, подверженные обязательной вакцинации, - заявил министр.

Руководителям предприятий и организаций предписано следить за тем, чтобы 80% коллектива были охвачены вакцинацией.

В случае отказа от вакцинации без уважительных причин, у руководителя есть основания отстранить сотрудника от работы. Также руководство предприятия и организации вправе отказать в приеме на работу человеку, который не прошел вакцинацию, не имея медицинского отвода.

Напомним, Ставрополье долго оставалось в числе восьми регионов, где обязательная вакцинация не вводилась.

Однако последние недели демонстрируют значительный рост заболевших в крае, соответственно, к критической отметке приблизилась занятость коечного фонда. При этом темпы иммунизации остаются крайне низкими.

На сегодняшний день число умерших от коронавируса в нашем регионе достигло 3685. За сутки жертвами болезни стали 34 пациента. За вчерашний день диагноз подтвердился у 392 человек.