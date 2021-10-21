Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 12:39

В Ставропольском крае не привитых от коронавируса сотрудников могут отстранить от работы

Также руководство предприятия вправе отказать в приеме на работу человеку, который не прошел вакцинацию, не имея медицинского отвода
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

Новое постановление управления Роспотребнадзора по Ставрополью максимально широко охватывает обязательной вакцинацией все слои населения, вовлеченные в процесс распространения инфекции.

По словам специалистов, сегодня это единственный инструмент, который способен сдержать рост распространения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников на брифинге в краевом правительстве.

- Мы несем ответственность не только за иммунизацию населения края, но и должны быть вовлечены в процесс создания коллективного иммунитета по всей стране. Поэтому принято постановление, которое обозначило группы населения, подверженные обязательной вакцинации, - заявил министр.

Руководителям предприятий и организаций предписано следить за тем, чтобы 80% коллектива были охвачены вакцинацией.

В случае отказа от вакцинации без уважительных причин, у руководителя есть основания отстранить сотрудника от работы. Также руководство предприятия и организации вправе отказать в приеме на работу человеку, который не прошел вакцинацию, не имея медицинского отвода.

Напомним, Ставрополье долго оставалось в числе восьми регионов, где обязательная вакцинация не вводилась.

Однако последние недели демонстрируют значительный рост заболевших в крае, соответственно, к критической отметке приблизилась занятость коечного фонда. При этом темпы иммунизации остаются крайне низкими.

На сегодняшний день число умерших от коронавируса в нашем регионе достигло 3685. За сутки жертвами болезни стали 34 пациента. За вчерашний день диагноз подтвердился у 392 человек.