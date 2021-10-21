На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 392 человека

На Ставрополье за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 392 человек. Число зараженных достигло 93580. За вчерашний день скончались 34 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии в нашем регионе скончались от ковида 3685.

На Ставрополье продолжается прививочная кампания.

В целом в нашем крае прививку от коронавируса уже сделали около 762,4 тысячи человек. В том числе, свыше 715,8 тысячи из них получили оба компонента вакцины.

- Всем желаю здоровья! Берегите себя и близких! – обратился губернатор Ставрополья к землякам.