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Общество21 октября 2021 8:41

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 392 человека

За вчерашний день скончались 34 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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На Ставрополье за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 392 человек. Число зараженных достигло 93580. За вчерашний день скончались 34 человека, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии в нашем регионе скончались от ковида 3685.

На Ставрополье продолжается прививочная кампания.

В целом в нашем крае прививку от коронавируса уже сделали около 762,4 тысячи человек. В том числе, свыше 715,8 тысячи из них получили оба компонента вакцины.

- Всем желаю здоровья! Берегите себя и близких! – обратился губернатор Ставрополья к землякам.