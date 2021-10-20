23 октября 2021 года выходной или нет в Ставропольском крае

В Ставропольском крае сложилась сложная эпидситуация Фото: REUTERS

Объявят ли выходным 23 октября 2021 года в Ставропольском крае? Ответа на этот вопрос ждут жители региона после совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Дело в том, что во время видеоконференции глава государства поддержал идею объявить в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года в связи с ситуацией по коронавирусу. Но президент отметил, что при необходимости в отдельных субъектах нерабочие дни могут начаться уже с 23 октября 2021. Ставропольский край оказался в числе этих регионов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания назвала регионы с тяжелой ситуацией с COVID-койками.

- Самая тяжелая ситуация, в частности, на Ставрополье, в Адыгее, Челябинской, Орловской и Амурской областях - там занято более 95% коек, - заявила она.

С какого именно числа должны начаться нерабочие дни, местные власти должны решать самостоятельно. Данную информацию в ближайшее время объявит губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Напомни, в связи со сложной эпидситуацией в крае была введена обязательная вакцинация для работников некоторых сфер.

Смертность от ковида на Ставрополье растет. Число умерших за весь период пандемии достигло почти 3700. Тем временем, число зараженных превысило 93 тысячи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ставропольском крае будут вводить обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер

В регионе растет смертность, число заболевших в сутки приближается к 400 (Подробнее)