Голикова заявила о критической ситуации с COVID- койками на Ставрополье

Вице-премьер России Татьяна Голикова во время видеоконференции Владимира Путина с членами правительства назвала регионы с тяжелой ситуацией с COVID-койками.

- Самая тяжелая ситуация с COVID-койками, в частности, в Ставрополье, Адыгее, Челябинской, Орловской и Амурской областях - занято более 95%, - заявила она.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставропольском крае будут вводить обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер. В нашем регионе за сутки скончалось 33 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Число умерших на Ставрополье достигло 3651.