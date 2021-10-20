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Общество20 октября 2021 14:55

Голикова заявила о критической ситуации с COVID- койками на Ставрополье

В нашем регионе за сутки скончалось 33 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Вице-премьер России Татьяна Голикова во время видеоконференции Владимира Путина с членами правительства назвала регионы с тяжелой ситуацией с COVID-койками.

- Самая тяжелая ситуация с COVID-койками, в частности, в Ставрополье, Адыгее, Челябинской, Орловской и Амурской областях - занято более 95%, - заявила она.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставропольском крае будут вводить обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер. В нашем регионе за сутки скончалось 33 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Число умерших на Ставрополье достигло 3651.