На Ставрополье к 20 октября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В краевом центре за вчерашний день диагноз подтвердился у 78 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заразилось 388 человек. Число заболевших в регионе достигло 93188. Также за сутки от ковида скончались 33 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

В краевом центре за вчерашний день диагноз подтвердился у 78 человек. В Георгиевском городском округе – 30.

В Кисловодске и Невинномысске за сутки заболело по 22 человека в каждом городе. В Железноводске за вчерашний день диагноз подтвердился у 20 жителей города. В Арзгирском районе за сутки заболело 19 человек. В Благодарненском районе – 16.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Ставропольском крае будут вводить обязательную вакцинацию для людей, которые имеют большой круг общения. Об этом 20 октября заявил губернатор Владимир Владимиров.

К этим людям относятся работники общепита, социальной сферы и те ставропольцы, которые вынуждены контактировать с большим количеством людей.