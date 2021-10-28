За превышение полномочий на 46 млн задержали чиновника из Осетии с сотней научных работ и президентским грантом

Алан Кумаритов. Фото: Правительство Северной Осетии

В Северной Осетии на 47-летнего Алана Кумаритова, занимающего пост руководителя Региональной службы по тарифам, завели уголовное дело. Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» часть 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, 25 декабря 2019 года на заседании республиканского правления РСТ вышло постановление с индивидуальными тарифами на передачу электроэнергии для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на будущий год. С 25 по 28 декабря 2019-го Алан Кумаритов корректировал установленные тарифы для создания тарифного профицита (избытка) в пользу связанных с ним организаций. Гарантирующий поставщик электроэнергии, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго», потерял из-за этого больше 46 млн рублей.

Руководителя Региональной службы по тарифам уже задержали.

- В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение в содеянном. Кроме того, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - комментируют в пресс-службе следсвтенного комитета Северной Осетии.

Фото: ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)»

Алан Кумаритов - доктор технических наук и профессор. В свое время он преподавал в «Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (государственном технологическом университете)». Выпустил больше ста научных работ. С 2009 по 2014 годы подготовил 7 кандидатов наук. Был руководителем 7 аспирантов и 1 докторанта.

В 2010 Кумаритов победител в конкурсе грантов президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук в области информационно-телекоммуникационных систем и технологий.

В том же году и 2015-м его научно-образовательная деятельность была отмечена грамотой Вольного экономического общества России. В 2011-м почетной грамотой республики и юбилейной медалью Профсоюза работников народного образования и науки "100 лет Профсоюзам России".

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