Серый кардинал расследования: кто раскрывает самые запутанные преступления на Ставрополье

Дмитрий Сторожев. Фото: СУ СКР по СК

19 октября следователи-криминалисты Следственного комитета России отмечали профессиональный праздник. Мало кто знает, чем их работа отличается от того, чем занимается обычный следователь. А те, кто знают, наверняка ошибаются из-за киношных штампов.

В чем специфика работы следователей-криминалистов - рассказал замруководителя отдела криминалистики СУ СКР по Ставропольскому краю, полковник юстиции Дмитрий Сторожев.

- Я пришел к должности, как и все мои коллеги, работая следователем с 2003 года. Через четыре года мне предложили перейти на новый пост следователя-криминалиста. В те годы еще прокурора-криминалиста. И в 2012 году я стал заместителем руководителя отдела. Но чтобы дойти до этого поста, участвовал в разных делах. Их было настолько много, что первое преступление, раскрытое мной в статусе следователя-криминалиста, и не вспомнить.

Дмитрий Сторожев. Фото: СУ СКР по СК

Работа следователя-криминалиста делится на несколько фронтов. Первый - самый заметный и важный - это выезд на место преступления.

- Следователи-криминалисты помогают следователям во всех сложных делах. Но в первую очередь они выезжают на места тяжких и особо тяжких преступлений. Это убийства, изнасилования, теракты, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, преступления против несовершеннолетних. Наша задача на этом этапе - в составе следственной группы зафиксировать все следы преступления. Начиная от следов пальцев рук и заканчивая электронными следами, следами биологического происхождения. Причем заранее мы не определяем, какие следы мы ищем, в зависимости от обстоятельств и специфики преступления - это может быть что угодно, каждое преступление индивидуально. Но преступлений без улик не бывает. Человек, находясь в месте, формирует там какой-то след. Можно скрыть какой-то из них, но все - невозможно. Задача следователя-криминалиста на месте происшествия, используя новейшие достижения криминалистической науки и техники, найти те следы, которые неочевидны, надлежащим образом упаковать улику и отправить эксперту.

В фильмах зрителям навязывают образ криминалиста, который за пару минут находит на месте улики, сразу ведущие к раскрытию преступления. Это не совсем так, отмечает Дмитрий Сторожев. Их работа, как правило, кропотливый и длительный процесс и даже осмотр места происшествия может занимать порой и несколько дней. Например, территорию теракта в Ставрополе, который случился в 2010 году, изучали три дня кряду: "Криминалисты отвлеклись только на пару часов, чтобы перекусить и отдохнуть. Больше ничего!"

На протяжении всего расследования криминалист сопровождает следователя. Подсказывает, к каким экспертам лучше обратиться, помогает составлять вопросы, ответы на которые в дальнейшем станут доказательствами по делу. Кроме того, он в ответе за взаимодействие с другими ведомствами по вопросу установления и розыска подозреваемых.

- Для замещения должности следователя-криминалиста мы проводим специальный отбор. Это сотрудники с положительной характеристикой, с большой категорией раскрытых преступлений. По ходу работы он постоянно совершенствует свои навыки, получает дополнительные знания о технологиях ведения следствия, применения криминалистической и специальной техники, проходит стажировки в Главном управлении криминалистики СК России. И это используется также для работы с молодыми следователями, чтобы те быстрее осваивали методики. Для этого у нас есть Учебный кабинет криминалистики на базе следственного управления, различные полигоны.

Много времени следователь-криминалист тратит на стажировки, в ходе которых получает определенные знания и умения владения криминалистической и специальной техникой. Например, в нашем распоряжении есть георадар - очень сложная техника. Без понимания, как он работает, криминалиста к устройству не подпустят.

- Поскольку работа сложная, наши специалисты работают на несколько следственных отделов. Иными словами, если у следователей есть график дежурств, то криминалист всегда «на дежурстве». Выходной, праздник, ночь или день. Позвонили - значит, надо собираться. Бывало, что на Новый год вызывали.

- Семья нормально к этому относится?

- Конечно! Все знали, кто у них муж, кто у них отец. Наши боевые подруги, наши боевые дети.

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