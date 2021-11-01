В Ставропольском крае 1 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За вчерашний день в нашем регионе от коронавируса скончалось 35 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 453 человека. Число зараженных в крае достигло 98213. Об этом сообщил губернатор 1 ноября на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день жертвами болезни стали 35 пациентов. Число умерших в регионе достигло 4055. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

«КП-Ставрополь» приводит список районов края, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером оказался Ставрополь. Там за сутки диагноз подтвердился у 90 человек. На втором месте расположился Буденновский район, там за вчерашний день заболело 38 человек. В Труновском округе – 25, в Благодарненском – 24, в Апанасенковском -22, в Петровском округе – 21, в Георгиевском округе – 20, в Пятигорске – 20.

От болезни в регионе выздоровело уже около 76,5 тысячи человек.

- Но общая динамика распространения инфекции пока не замедляется, есть новые смертельные случаи на фоне COVID-19. Соболезную родным скончавшихся пациентов. Вакцинация против коронавируса продолжается. Прививку от него в крае сделали уже более 844 тысяч человек. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми! – обратился губернатор к жителям Ставрополья.

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