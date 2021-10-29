Новые ограничения по коронавирусу с 30 октября в Ставропольском крае: закрываются ТЦ, кинотеатры и фитнес-клубы

Установлена необходимость соблюдения обязательной самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 граждан старше 60 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новые ограничения по коронавирусу с 30 октября 2021 года вводятся в Ставропольском крае. Ситуация с коронавирусом в нашем регионе, к сожалению, пока не улучшается. Динамика заболеваемости прирастает.

- Это потребовало введения дополнительных профилактических мер. Сегодня подписано новое постановление, которое их устанавливает, - сообщил губернатор Ставрополья 29 октября на своей странице в Инстаграм.

Подписано постановление № 467, которым вводятся дополнительные профилактические меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в Ставропольском крае. Они будут действовать в период объявленных Указом президента РФ нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

На это время в крае приостанавливается работа ряда организаций. В том числе закрываются зоопарки, кинотеатры, салоны красоты и парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, тренажерные залы и фитнес-клубы, все закрытые спортивные объекты. При этом разрешены занятия спортом на свежем воздухе – заниматься вместе могут не более 2 человек, занимающиеся должны соблюдать дистанцию в 5 метров.

Приостанавливается работа ярмарок, на которых реализуются непродовольственные товары, а также объектов розничной торговли непродовольственными товарами (за исключением аптек и магазинов, реализующих товары первой необходимости).

Под запретом также проведение организованных детских экскурсий.

Напомним, что постановлением губернатора от 26 октября на Ставрополье на период нерабочих дней также приостановлена деятельность предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 (за исключением доставки заказов), библиотек, выставочных залов и домов культуры.

Кроме того, установлена необходимость соблюдения обязательной самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 граждан старше 60 лет.

все МФЦ в нашем крае будут работать по предварительной записи. Что касается больниц Ставрополья, то 1, 2 и 3 ноября они будут работать по обычному графику, а 30 и 31 октября и с 4 по 7 ноября — как в выходные и праздничные дни.

Отделения почты с 30 октября по 7 ноября также будут работать по своему обычному графики, исключение — 4 ноября. Это государственный праздник, поэтому почта будет закрыта.

В период длинных выходных продолжит работу Госавтоинспекция. Будут проводить регистрацию автомобилей, а также принимать экзамены на водительские права. Однако график может быть скорректирован.

Пожалуй, один из самых актуальных вопросов, которые задавали горожане губернатору Ставрополья во время «Прямой лини», это – работа детских садов в эти дни.

Итак, с 1 по 3 ноября дошкольные учреждения региона будут работать в штатном режиме. А вот с 4 по 7 ноября они закроются. Останутся дома и школьники. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что у учеников Ставрополья продолжаются каникулы.

Часть вузов нашего региона перейдет на дистанционное обучение. Магазины продуктов питания, аптеки и точки продажи товаров первой необходимости будут работать в обычном режиме.

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