В Ставропольском крае ситуация с коронавирусом продолжает быть напряженной Фото: Иван МАКЕЕВ

Нерабочие дни в Ставропольском крае с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать, рассказывает «КП-Ставрополь».

Ситуация с коронавирусом ухудшилась почти во всех регионах России. Из-за резко выросшего числа заболевших и умерших от ковид, президент страны Владимир Путин принял решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

В Ставропольском крае ситуация с коронавирусом продолжает быть напряженной. Напомним, что зампред правительства России Татьяна Голикова назвала Ставрополье одним из антилидеров по коллективному иммунитету.

Ежедневно в нашем регионе коронавирусом заражается 400 и более человек. За последние две недели выросла смертность. Каждый день от коронавируса умирают по 30-34 человека.

В связи со сложной ситуацией по коронавирусной инфекций губернатор региона Владимир Владимиров объявил нерабочие дни в Ставропольском крае с 30 октября по 7 ноября 2021 года:

- С 30 октября по 7 ноября будут выходные, а не локдаун. К локдауну на сегодняшний день переходить нельзя, - заявил губернатор.

В эти дни будут закрыты торговые центры, салоны красоты, рестораны и т.д. В усеченном формате будут работать детские сады, театры, кинотеатры и другие объекты культуры.

Напомним, ранее «КП-Ставрополь» писала, как именно будут оплачиваться смены в нерабочие дни в октябре-ноябре в Ставропольском крае:

- Указ президента № 595 базируется на статье 112 Трудового кодекса РФ, что предполагает сохранение заработной платы. Работникам гарантируется получение полного оклада. Нет основания для снижения ЗП. Это касается и тех, кто работает на иной форме: им выплачивается вознаграждение в соответствии с договоренностью с работодателем или профсоюзом, - рассказал ставропольский юрист Армен Агасиев.

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