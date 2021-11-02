В Астрахани пойман сбежавший из психбольницы Магомед Алханов, член банды Басаева

Магомед Алханов и задержанный мужчина (предположительно, Алханов). Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области/Telegram

В Астрахани после недели розыска, предположительно, задержали Магомеда Алханова - особо опасного преступника, сбежавшего из психиатрической больницы. Факт поимки подтверждает региональное управление МВД.

- В настоящее время проводятся мероприятия по отождествлению его личности, - уточняет пресс-служба полиции.

Известно, что Алханову вменяли новое преступление. Следствие уверено, что в 2000 году он участвовал в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ, в ходе которого погибли 84 солдата из 90.

Мужчину задержали летом 2021 года, его причастность к преступлению установлена в рамках расследования уголовного дела. Источник "КП-Ставрополь" уточнил, что задержание проходило на Ставрополье. Правоохранительные органы отправили фигуранта на психиатрическую экспертизу в Астрахань, где он и сбежал.

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

По предварительной информации, Алханов ранее был приговорен к 10 годам колонии за участие в незаконном вооруженном формировании, приготовлении к теракту и незаконному обороту оружия и боеприпасов. Наказание он уже отбыл. Административный надзор с Алханова также был снят.

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