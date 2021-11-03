Что известно о новом главе ГУ МВД по Ставропольскому краю Андрее Мишагине

Андрей Мишагин. Фото: 73.мвд.рф

Подписан указ о назначении начальника региональной полиции, сообщил осведомленный источник "КП-Ставрополь". Главой ГУ МВД по Ставропольскому краю Андрей Мишагин стал после громкого увольнения прошлого руководителя Сергея Щеткина.

Официального подтверждения информации пока нет. На сайте региональной полиции единственным руководителем значится замначальника Дмитрий Вельможко. А сам Мишагин так и остается главой УМВД по Ульяновской области. Кроме того, на официальном портале, где публикуются подписанные президентом России документы, нет указа о назначении нового главы ГУ МВД по Ставропольскому краю. Получается, должность остается вакантной уже 106 дней.

ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВОМ ГЛАВЕ МВД СТАВРОПОЛЬЯ МИШАГИНЕ

Главе ульяновской полиции Андрею Мишагину прочат руководящую должность на Ставрополье еще с августа 2021 года. У мужчины богатая биография. До работы в ОВД 11 лет служил в армии. В 1993 году начинал как оперуполномоченный отделения по экономическим преступлениям УВД Центрального района Тулы.

В разные годы Мишагин возглавлял отделы, которые боролись с экономическими и налоговыми преступлениями. За время службы в Тульской области его наградили несколькими медалями: "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, "За отличие в охране общественного порядка" и "70 лет вооруженных сил СССР".

В 2013 году Путин назначил мужчину начальником полиции Калмыкии, в 2018 году перевел в Ульяновск. До переезда получил звание генерал-майора.

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