Прокуратура Дагестана выясняет, зачем школьник облил одноклассницу кипятком

Правоохранителям предстоит выяснить причины и обстоятельства происшествия Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вопиющий случай произошел в одной из школ дагестанской столицы. Так, в Махачкале ученик 3-класса что-то не поделил с девочкой из его школы. По всей вероятности, мальчик решил отомстить ей, однако, вместо обидных слов выбрал более жестокий метод.

Он набрал в кулере стакан кипятка и плеснул раскаленную воду прямо в лицо девочки. Видео с места происшествия попало в сеть.

На кадрах видно, как двое ребят в помещении, которое напоминает торговый павильон, сначала набирают в стакан воду из кулера, пьют по очереди. Затем мальчик с рюкзаком на плечах наполняет стакан воды и вместе с другом поспешно выходит из этого помещения.

Далее - кадры снятые уже на улице. На них - школьники быстрыми шагами спускаются с лестницы, а внизу находятся несколько маленьких девочек. Одна из них при виде ребят оставляет подругу и убегает.

За считанные секунды мальчик успел плеснуть кипяток в лицо девочки. Мимо проходят взрослые, но никто не вмешивается в ситуацию.

Прохожий мужчина, в которого случайно попала капля воды, встряхивает ее с плеч и идет дальше.

По предварительной информации, школьница получила ожоги второй степени.

Прокуратура республики организовала проверку информации об том, что учащийся одной из школ Махачкалы облил кипятком лицо одноклассницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

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