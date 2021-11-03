Рамзан Кадыров впервые показал лицо внучки

Скрин-фото из видео: личная страница Рамзана Кадырова в соцсети

Внучке Рамзана Кадырова Джаннат 3 ноября 2021 года исполнился ровно 1 год. На странице в социальной сети «ВК» глава Чечни поделился видеороликом с праздником и снятыми в разное время кадрами, на которых запечатлена его наследница. Впервые чеченский лидер показал лицо внучки и раскрыл ее имя. Обратим внимание, что восточное имя Джаннат означает «райский сад».

- Несмотря на совсем юный возраст, она уже успела стать нашей всеобщей любимицей, - делится Кадыров. - Джаннат растет очень активной и смышленой девочкой на радость своей маме Хадижат и всем нам.

Большая семья главы Чеченской республики Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У Рамзана Кадырова очень большая семья. В официальных биографиях указывают 10 детей: 4 сына и 6 дочерей. Но в июле 2020 года после введения США санкций против главы Чечни, он написал: «Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против моей супруги и моих дочерей? Кстати, у меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!».

Дочь Рамзана Кадырова - Хадижат Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мама годовалой Джаннат - вторая дочь в семье. 17 января следующего года Хадижат Кадыровой исполнится 22 года. Еще в 13-летем возрасте Хадижат стала хафизом – выучила священный Коран наизусть. А в конце 2020 года она возглавила департамент дошкольного образования Грозного.

Заметим, что в конце прошлого года жена Рамзана Кадырова Медни Айдамирова разместила в Instagram снимок с укрытой в розовый плед внучкой на руках. Все предположили, что это дочь старшей их дочери Айшат Кадыровой, занимающей с начала октября 2021 года пост министра культуры Чечни.

Дочь Рамзана Кадырова - Айшат Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

31 декабря ей исполнится 23 года. Айшат занимается и модельным бизнесом, владея домом моды Firdaws, который создает традиционные чеченские и исламские наряды.

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