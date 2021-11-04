Полиция Северной Осетии арестовала еще одного члена банды Гагиева после 4 лет поисков

Преступник скрывался в Турции под другим именем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники МВД России по Северной Осетии вместе с республиканским управлением ФСБ задержали еще одного члена банды самого жестокого киллера России Аслана "Джако" Гагиева. Мужчина некоторое время скрывался в Турции и даже сделал пластическую операцию, но правосудие его настигло.

По данным расследования, 34-летний Таймураз Бибилов находился в розыске с 2017 года. Он был одним из самых молодых участников банды Гагиева, подозревается в причастности к убийству жителя одного из районов республики.

Во время обыска дома Бибилова полиция обнаружила пистолет Макарова и документы на разные имена. Известно, что мужчина поменял все свои персональные данные и даже изменил лицо с помощью пластики. Некоторое время скрывался в Турции, а позже вернулся в Россию.

Сейчас преступник задержан, проводится расследование.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о самом жестоком киллере всей России Аслане Гагиеве. Он создал огромную банду, которая занималась заказными убийствами и разбоем в Северной Осетии и по всей стране. Лично Джако обвиняют в 60 убийствах.

В наемники в банду шли милиционеры, сотрудники прокуратуры и даже высокопоставленные силовики - многие с опытом участия в боевых действиях. Гагиев платил им ежемесячное вознаграждение в размере не менее тысячи долларов США. Некоторые вплоть до суда продолжали верить, что под началом Гагиева работали на спецслужбы и ликвидировали убийц, похитителей людей, коррупционеров и других негодяев.

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