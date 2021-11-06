"Уже надоело": Кадыров высказался об упоминании кавказцев в криминальной повестке СМИ

Рамзан Кадыров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров высказался в Telegram по поводу упоминания уроженцев Северного Кавказа в криминальной повестке СМИ. По словам политика, ему "уже надоело вечное обвинение по любому происшествию".

- Когда кавказцы побеждают на татами, борцовском ковре или на ринге, это - "россияне", и весь интернет гордится успехами российских спортсменов. Когда устраивают драку и говорят на ломаном русском, это - "понаехавшие, у которых надо поголовно проверить регистрацию", - написал глава Чечни.

Иногда СМИ ошибочно называют виновников ЧП уроженцами Северного Кавказа, но не извиняются за это, отметил Кадыров, приводя в пример драку в Ватутинках. Отметим, что редакция "Комсомольской правды" публично попросила прощения за распространение недостоверной информации по этому инциденту.

Также глава Чечни акцентировал внимание на заслуги населения Северного Кавказа в вопросах обороны России:

- Заявляю: мы, жители Северного Кавказа, являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живем у себя дома. Это наша Родина, и на защиту Родины, кстати, кавказцы всегда становились стеной. [...] Мы только что отметили День народного единства, который призван лишить наше общество подобной болезни. Но СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности. Почему не называют уроженцев других регионов?

В случае, если издания продолжат акцентировать внимание на кавказском происхождении преступника, в России вырастит поколение, которое будет думать, что СКФО - отдельное государство, уверен Кадыров.

- Обращаюсь к администрации президента РФ, Государственной думе, правозащитникам и всем, кому не наплевать на будущее страны - эту тенденцию нужно остановить и не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян. [...] Зачинщиков и провокаторов не трудно найти, но это нужно сделать до тех пор, пока их не найдет оскорбленный ими до предела человек и не совершит преступление, защищая свою честь и достоинство, - написал политик.

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