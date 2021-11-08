Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 8 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

За вчерашний день от коронавируса скончалось 43 пациента Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 8 ноября 2021 года.

В нашем регионе снова зарегистрирован небывалый рост числа заболевших. Так, за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 494 человек. Число зараженных в регионе за весь период пандемии достигло 101565.

Также за вчерашний день от коронавируса скончалось 43 пациента. Число умерших на Ставрополье достигло 4338.

Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За вчерашний день победить болезнь смогли 121 человек. А за весь период пандемии 78090.

- Задачей остается скорейшее достижение коллективного иммунитета против коронавируса. Около 3,9 тысячи человек в крае сделали прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 за вчерашний день, а за все время - почти 897 тысяч наших земляков. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Ежедневная сводка о ходе прививочной кампании в крае на 8 ноября

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 7 ноября получил 896987 человек. За сутки +3856 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 779747 человек.

За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1771 человека больше.Остаток вакцины на 8 ноября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 224331 дозу, а по второму 200463 дозы.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 269390 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 939 человек.

Записались на вакцинацию через интернет за весь период 60476 жителей края. Количество записавшихся на вакцинацию за последние 24 часа: 96.

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