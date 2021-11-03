Дистанционное обучение после 7 ноября в школах Ставропольского края ввел губернатор

Вместе с тем, детсады продолжат действовать в обычном режиме Фото: Мария ЛЕНЦ

Школы Ставропольского края переходят на дистанционно обучение после 7 ноября 2021 года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Эпидобстановка на Ставрополье остается непростой. Но уже чувствуется первый эффект от объявления нерабочих дней: постепенно снижается количество связанных с COVID-19 пневмоний и госпитализаций.

- Вместе с тем, ситуация пока далека от стабилизации. Дополнительные профилактические меры объективно нужны. Мы определились, что в школах новая учебная четверть начнется в дистанционном режиме. По крайней мере, на первую неделю – с 8 по 15 ноября. Дальше посмотрим, - заявил губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров сообщил, что сейчас готовится соответствующий нормативный акт. В скором времени он будет опубликован и решение вступит в силу.

На «дистанционке» в этот период будут работать учреждения среднего профобразования и высшего образования. Вместе с тем, детсады продолжат действовать в обычном режиме. На повестке остается и вопрос продления в нашем крае нерабочих дней.

- Решение о том – принимать такую меру или нет - мы примем в ближайшее время. Делать это будем, опираясь на цифры и факты, характеризующие динамику распространения болезни. В текущих условиях продолжаем увеличивать емкость коечного фонда. Возможности для этого по-прежнему есть. Поручил подготовить дополнительный резерв на 400 коек, - прокомментировал Владимиров.

Напомним, число умерших от коронавируса в нашем регионе за весь период пандемии достигло 4130. Число зараженных – 99139. В последнюю неделю суточное число зараженных бьет антирекорды. К 3 ноября заболело еще 466 человек.