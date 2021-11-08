На Ставрополье 8 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В краевом центре за вчерашний день диагноз подтвердился у 94 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 494 человек. Число заболевших за весь период пандемии достигло 101565. Так, в нашем регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных.

- К сожалению, выросли и цифры, касающиеся заболеваемости и смертности. Соболезнования родным скончавшихся, - обратился глава края к землякам.

За сутки скончались 43 человека. Число умерших на Ставрополье достигло 4338.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Антилидером вновь оказался краевой центр. Там за вчерашний день диагноз подтвердился у 94 человек. Число заболевших достигло 19849.

На втором месте расположился Георгиевский округ. Там заразилось 42 человека. На третьем месте оказались город Кисловодск и Буденовский район (по 38) человек. В Ипатовском округе 32 человека заболело. В Апанасенковском – 31, в Минераловодском округе – 30.

Есть территории, где за вчерашний день не выявили ни одного случая заражения: Арзгирский, Грачевский, Красногвардейский, Нефтекумский, Предгорный, Степновский, Труновский, Туркменский, Ессентуки, Лермонтов.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что первый компонент вакцины от COVID-19 на 7 ноября получил 896987 человек. За сутки +3856 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 779747 человек.

За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1771 человека больше.Остаток вакцины на 8 ноября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 224331 дозу, а по второму 200463 дозы.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 269390 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 939 человек.

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