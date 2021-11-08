"Полет легенды": пранк над героем мема Мурадом вышел из-под контроля

Фрагменты видео

Блогер Хиза опубликовал в Instagram ролик с пранком на Мурадом - героем мема про дагестанца, который обманул таксиста. Видео получилось настолько травмоопасным, что мужчины долго сомневались, стоит ли его выкладывать. Но жертва пранка согласилась.

Суть розыгрыша следующая. Хиза пригласил Мурада для переговоров, которые снимали скрытые камеры. Место, на которое должен был сесть гость, оборудовано подушками безопасности, используемые в машинах. В какой-то момент, когда человек-мем этого не ждет, третье лицо запускает систему и подкидывает героя видео.

- Но если честно, во время пранка случилось непредсказуемое. И нам всем в тот момент было не до смеха! Пранк вышел из-под контроля, - написал в соцсетях Хиза.

По плану, система должна была подкинуть Мурада на полметра - максимум. Но вышло так, что дагестанец перелетел всех, кто сидел рядом, и приземлился на спину.

- Ожидаемый смех мгновенно сменился общим шоком, и в первую минуту всех окутал страх. В итоге я долго думал, стоит ли закидывать это видео в ленту, так как, с одной стороны, было страшно за Исрапила [настоящее имя Мурада - Прим.], но с другой - было очень смешно, - комментирует инцидент Хиза.

Мурад согласился на опубликование видео. Отмечается, что после "полета легенды" человек-мем не пострадал.

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