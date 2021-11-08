«Камни не помогут, бога просите»: в КБР вандал испортил крупнейший в России метеорит

Фото: Facebook Виктора Котлярова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вопиющий случай произошел минувшей ночью в самом центре Нальчика. Неизвестный злоумышленник испортил экспонаты Музея каменных артефактов Виктора Котлярова, написав на них черной аэрозольной краской слова: «Камни не помогут, просите Бога», а на других камнях нарисовав черные кресты.

Фото: Facebook Виктора Котлярова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Музей каменных артефактов посетил некий имярек, стоящий на более низкой ступени человеческого развития. Именно таково значение слова варвар – невежественный, дикий человек. И хоть нынешний варвар знаком с начальной грамотой, по своей сути, он остался таким же, как его далекие потомки: не принимающем все, что выше его разумения. А так как его разумение ниже плинтуса, то объяснимы и поступки: напакостить, навредить, принести вред. Вот этим и отметился вчерашний варвар, оставив следы на каждом из 12 камней, составляющих экспозицию уличного музея. Чем они ему помешали? Метеорит, крупнейший в России, идентичный земным породам 4,5 млрд летней давности? Аммониты, головоногие моллюски, вымершие многие миллионы лет назад? Конкреции – минеральные агрегаты радиально-лучистого строения, образовавшие тоже многие миллионы лет назад? (орфография и пунктуация автора сохранены), – поделился краевед Виктор Котляров.

Фото: Facebook Виктора Котлярова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По его словам, злоумышленник спрятал лицо за маской. Однако, не додумался о том, что камеры стоят не только возле издательства, на месте преступления, но и на всем протяжении его пути к музею.

Фото: Facebook Виктора Котлярова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Причем тут религия, тем более вера в Бога, к которому отсылает нас этот варвар? Я думаю, что ответить на такой простой вопрос он не сможет, а отвечать ведь придется. Камера достаточно четко зафиксировала этого писаку, не поленившегося прийти в 01:52 и методично расписать камни. Да, свое лицо он спрятал за маской, но у него даже не хватило мозгов сообразить, что камеры стоят не только возле издательства, на месте преступления, но и на всем протяжении его пути к музею, - добавил Котляров.

Кстати, это не первый случай, когда экспонаты уличного музея камней подвергаются порче. Несколько лет назад был разбит тысячелетний менгир, который Котляров доставил в музей с гор. По словам краеведа, тогда личность злоумышленника установили. Мужчину осудили.

Фото: Facebook Виктора Котлярова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Камни, конечно, мы очистим от краски, музей как был, так и будет. Но вот что печально – в воскресный день на улице Кабардинской побывали три многочисленных группы отдыхающих и туристов. Многие из них зашли в издательство, чтобы выразить возмущение увиденным. Практически каждый произносил слово варварство. И то, что на впечатления гостей от посещения нашей республики отложилось это понятие, было особенно больно и обидно, - прокомментировал краевед.

В Музее камней представлены аммониты, головоногие моллюски, вымершие многие миллионы лет назад, конкреции - минеральные агрегаты радиально-лучистого строения. Совсем недавно здесь появился самый крупный в России каменный метеорит, найденный в окрестностях селения Арик Терского района.

Котляров обратился с заявлением в полицию и надеется, что злоумышленник будет найден и наказан.

- Просили бы Вас оперативно отреагировать на факт порчи экспонатов музея. Ведь на улице Кабардинской ежедневно бывает множество туристов и гостей республики. Понятно, какое впечатление они вынесут о Кабардино-Балкарии видя подобного рода деяния, - написал краевед в письме министру внутренних дел по КБР, генерал-майору полиции Павлову В.П.

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