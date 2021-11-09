«Услышав хруст, схватился за голову»: массажист без лицензии сломал ногу 8-летней девочке с ДЦП

Два дня маленькая Азиса провела в Избербашской больнице, где ей под наркозом провели сопоставление костных отломков правого бедра и наложили гипс Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Избербаше остеопат без образования с 2017 года принимал пациентов платно у себя дома, где разместил массажную кушетку и развесил сертификаты о прохождении специальных курсов.

Керима Кадимова родителям 8-летней Азисы с детским церебральным параличом посоветовали знакомые. Девочка не ходит с рождения. Семейная пара Рустам и Зухра привели ее к массажисту 26 марта 2021 года. Первый сеанс, рассказывают родители, прошел хорошо. Поэтому они повторили его на следующий день.

Заметив, что Азисе стало лучше, мать с отцом записались и на третий сеанс массажа ног 28 марта. Во время него остеопат без лицензии не учел степень напряженности мышц ребенка и не рассчитал свою силу, что привело к нанесению тяжкого вреда здоровью девочки.

По словам родителей, Кадимов тогда изменил методику, добавив легкие повороты ног при проведении массажа.

- Во время проведения сгибаний ноги в коленном суставе и поворотов ноги влево, услышала хруст, после чего Керим схватился за голову, заплакал и сказал, что сломал ногу дочери, - вспоминает мать ребенка. - Затем он сразу же завел свою машину и на ней мы приехали в больницу, где дочери сделали рентген и подтвердили перелом бедренной кости.

Два дня 8-летняя Азиса провела в Избербашской больнице, где ей под наркозом провели ручную репозицию (сопоставление) костных отломков правого бедра и наложили гипс. После чего перевели в детскую многопрофильную больницу.

Массажист оказывал посильную помощь семье пострадавшей, раскаялся и полностью признал вину на суде. В итоге его признали виновным по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Избербашский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно.

- В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное Кадимову К.К. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление – 6 (шесть) месяцев, - сказано в приговоре.

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