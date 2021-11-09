На Ставрополье 9 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Число умерших в регионе достигло 4380 Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 499. Число зараженных в регионе достигло 102064. Об этом сообщил губернатор края 9 ноября. За вчерашний день от коронавируса скончались 42 человека. Число умерших в регионе достигло 4380.

Остановить распространение вируса поможет достижение коллективного иммунитетаи необходимая для этого вакцинация против коронавируса. Об этом заявил глава региона.

- Первым компонентом вакцины уже привились 901 тысяча ставропольчан. Полностью завершили иммунизацию больше 781 тысячи. Берегите себя и оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

«КП-Ставрополь» приводит список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. Так, в краевом центре за вчерашний день заболело 93 человека. Ставрополь вновь стал антилидером по числу зараженных. В Георгиевском округе за вчерашний день заразилось 45 человек. В Буденновском районе - 36, в Кисловодске – 30, в Левокумском – 24, в Благодарненском – 23, в Кировском округе – 21, в Курском – 20.

Есть также территории, где за сутки не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией: Александровский, Андроповский, Арзгирский, Грачевский, Изобильненский, Новоселицкий, Новоалександровский, Предгорный, Труновский, Туркменский, Ессентуки и Лермонтов.

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