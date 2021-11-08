Минобр Ставрополья отреагировал на протесты родителей против дистанционного обучения

Родители признаются, что не все могут обеспечить своих детей всем необходимым оборудованием для дистанционки Фото: Евгения ГУСЕВА

Родители школьников Ставрополя забили тревогу в сети. Мамы и папы отказываются от дистанционного образования для своих детей. Горожане записали видеообращение, на котором сетуют, что «перевод детей на удаленное обучение нарушает их законные права».

Напомним, что на Ставрополье из-за коронавируса школьники и студенты с 8 по 15 ноября проходят обучение в дистанционном режиме.Такое решение было принято губернатором региона во время нерабочей недели.

В видеообращении, котором записали родители Ставрополя говорится:

— Мы, родители обучающихся города Ставрополь, выражаем категорическое несогласие с переводом наших детей на дистанционное обучение. Мы считаем, что указанная мера нарушает права наших детей на получение обязательного и гарантированного общего образования в очной форме, — зачитывает текст одна из мам.

Авторы обращения считают недоказанным качество дистанционного обучения и потребовали возобновить очные занятия в школах.

В сети некоторые мамы признались, что не имеют возможности обеспечить своих детей всем необходимым оборудованием, чтобы школьники могли заниматься по схеме, которую им предлагают в школе.

В Минобре Ставрополья сообщили, что предпринимают все необходимые меры для того, чтобы с 15 ноября ученики возобновили обучение в обычном режиме Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Первый заместитель министра образования Ставрополья Наталья Лаврова отреагировала на протесты родителей:

— Переход на дистанционное обучение – это всегда вынужденная мера, которая вызвана объективными причинами. Если для дистанционного обучения необходима техника, то по вашему заявлению школа может предоставить на временное пользование компьютер. Для ребят, которые не имеют технической возможности для дистанционного формата обучения, учитель найдет альтернативные способы воздействствия с учеником, используя основной источник информации – учебник, — прокомментировала Наталья Лаврова.

Также первый заместитель министра образования Ставрополья добавила, что правительство края, министерство образования, министерство здравоохранения предпринимают все необходимые меры для того, чтобы образовательный процесс с 15 ноября начался в обычном формате.

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