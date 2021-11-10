Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 10 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

В крае приходится решать вопросы расширения коечного фонда для COVID-пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 10 ноября 2021 года.

В нашем регионе снова зарегистрирован небывалый рост числа заболевших. Так, за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 499 человек. Число зараженных в регионе за весь период пандемии достигло 102064.

Также за вчерашний день от коронавируса скончалось 42 пациента. Число умерших на Ставрополье достигло 4380.

Накануне губернатор края провел заседание краевого координационного совета по противодействию COVID-19. Первая тема – исполнение постановления территориального управления Роспотребнадзора №231-П об обеспечении профилактических прививок против COVID-19 для отдельных категорий граждан.

Совсем немного осталось до 19 ноября. К этому дню истечет срок, когда в крае должен быть достигнут порог в 80% привитых (с учетом переболевших ковидом за последние полгода) на предприятиях, деятельность которых связана с обслуживанием людей. Это сферы торговли, общепита, транспорта, культуры, спорта, соцобслуживания и другие.

– Где-то постановление выполняется в полной мере. Где-то есть пробуксовки – больше всего вопросов к магазинам крупных торговых сетей. Обращаю внимание руководителей предприятий и организаций из «зоны риска»: если постановление Роспотребнадзора не будет выполнено, уже с 19 ноября работа ваших объектов будет ограничена, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что пока в крае не достигнут достаточный охват вакцинацией, пока «мы не пришли к коллективному иммунитету – приходится решать вопросы расширения коечного фонда для COVID-пациентов».

- Поручил проработать пути для разворачивания дополнительных «ковидных» коек на базе коммерческих объектов. Там, где есть возможности для комфортного и безопасного размещения пациентов, врачей, оборудования. Это надо будет делать максимально корректно, с учетом всех интересов, - добавил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что первый компонент вакцины от COVID-19 на 8 ноября получили 901073 человека. За последние сутки +4086 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привился уже 781191 человек. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 1444 человека больше.

Остаток вакцины на 9 ноября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 220245 доз, а по второму 326009 доз. Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 270405 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 1015 человек.

Записались на вакцинацию через интернет за весь период 60725 жителей края. Количество записавшихся на вакцинацию за последние 24 часа: 135.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье 9 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

Число заболевших в регионе достигло 102064 (Подробнее)