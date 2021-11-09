Вооруженный грабитель мечети в КЧР застрелил полицейского и ранил еще одного оперативника

Фото с места перестрелки: ГУ МВД по КЧР

В Карачаево-Черкесии 9 ноября 2021 года был убит сотрудник полиции при выполнении служебного задания. Трагедия произошла на выезде из города Карачаевска во время задержания 32-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из мечети.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по республике, злоумышленник оказал вооруженное сопротивление. Из ружья «Сайга» он открыл огонь по сотрудникам МО МВД России «Карачаевский».

- В результате оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб на месте, - комментируют в ведомстве. - Второй оперативник получил огнестрельные ранения ног. Ответным огнем из табельного оружия он ликвидировал нападавшего. Раненый сотрудник полиции госпитализирован.

Башкаев Ануар Алиханович. Фото: ГУ МВД по КЧР

На место перестрелки выезжал министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии полковник полиции Олег Мальцев. По факту произошедшего проводится проверка.

34-летний лейтенант полиции Ануар Алиханович Башкаев родом из аула Верхняя Мара в Карачаевском районе. После службы во внутренних войсках в январе 2014 года он пришел работать в органы внутренних дел. В последнее время замещал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России «Карачаевский». У Ануара Башкаева остались жена и двое детей.

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