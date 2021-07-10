Нападение на полицейских в Грозном: мужчина устроил поножовщину в столице Чечни

Полицейским пришлось отстреливаться от вооруженного мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Грозном произошло нападение на полицейских. По данным источника сайта stav.kp.ru в правоохранительных органах республики, мужчина подошел к наряду ППС на 21 КПП в Старопромысловском районе города, вытащил из рюкзака нож и с криком «Аллаху Акбар!» попытался ударить 35-летнего сержанта Магомеда Газабаева.

Полицейские сделали предупредительный выстрел. Мужчину это не остановило. Тогда был открыт огонь на поражение - сотрудники ППС произвели пять выстрелов в ногу преступнику. Только после этого нападавшего удалось задержать.

В нападении на полицейских подозревают 28-летнего уроженца Чечни Курейша Инаева. Фото: Телеграм-канал «Розыск ЧР»

По предварительной информации, имя напавшего на полицейских в Грозном - Курейш Инаев, ему 28 лет, он уроженец Чечни.

Полученные мужчиной ранения оказались несовместимы с жизнью, и мужчина через несколько часов умер в больнице.

Это не первое нападение на 21 КПП в Старопромысловском районе Грозного. Так, в ноябре 2018 года здесь прозвучал взрыв - бомбу в действие привела 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова. В предсмертной записке она просила Аллаха простить ее.