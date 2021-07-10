Стало известно имя мужчины, напавшего с ножом на полицейских в Чечне

В нападении на полицейских подозревают 28-летнего уроженца Чечни Курейша Инаева. Фото: Телеграм-канал «Розыск ЧР»

Стало известно имя подозреваемого в нападении на полицейских в Грозном. По предварительным данным, 35-летнего сержанта полиции Магомеда Газабаева и его коллег на 21 КПП в Старопромысловском районе города пытался ударить ножом 28-летний уроженец Чечни Курейш Инаев.

Полицейскому удалось увернуться, после чего был произведен сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем еще пять - уже в ногу преступнику. Его задержали и доставили в третью городскую больницу Грозного, где он через несколько часов скончался.

Мотивы нападавшего выясняются. Как говорят сами сотрудники ППС, никаких требований мужчина не предъявлял, только крикнул «Аллаху Акбар!».

Кстати, в ноябре 2018 года на 21 КПП уже было нападение. Тогда 25-летняя смертница из Адыгеи привела в действие самодельную бомбу.