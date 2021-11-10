В Махачкале полицейские спасли мать с тремя детьми из машины, упавшей в канал

Лейтенант полиции Абдулла Магомедов и старший сержант полиции Руслан Магомедов патрулировали на улице Ахульго, когда на их глазах машина вылетела с дороги

В Махачкале сотрудники патрульно-постовой службы спасли мать с тремя детьми из автомобиля, упавшего в водоканал имени Октябрьской революции. Лейтенант полиции Абдулла Магомедов и старший сержант полиции Руслан Магомедов патрулировали на улице Ахульго, когда на их глазах машина вылетела с проезжей части и стала погружаться в воду крышей вниз.

Старший сержант сразу же бросился спасать семью, еще не зная, что в салоне пристегнуты маленькие дети. С трудом открыв двери, полицейский с подоспевшим на помощь прохожим отстегнули женщину-водителя и ребят от сидений, вытащил всех из салона и передал на берег коллеге Абдулле.

Матери и детям трех, девяти и одиннадцати лет сотрудники полиции оказали первую помощь. Благодаря чему, комментируют врачи Детской республиканской клинической больницы Дагестана, их удалось стабилизировать после госпитализации. При поступлении состояние пострадавших врачи оценили как тяжелое.

Ранее «КП» писала про спасение сотрудниками полиции грибника с сердечным приступом. Это произошло в Северной Осетии. Полицейские несли мужчину без сознания на руках больше километра, пробираясь через чащу леса к медикам скорой помощи.

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