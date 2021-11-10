В Нальчике найден вандал, испортивший крупнейший в России метеорит

Сотрудники Музея каменных артефактов уже убрали следы вандала, оставленные им на 12 –ти камнях. Фото: Facebook Виктора Котлярова

В Нальчике найден вандал, разрисовавший экспонаты Музея каменных артефактов Виктора Котлярова. Злоумышленник написал на них черной аэрозольной краской слова: «Камни не помогут, Бога просите», а на других камнях нарисовал черные кресты.

Вандал прятал лицо за маской. Однако он не подумал о том, что камеры стоят не только возле музея, но и на всем протяжении его пути к музею.

На следующий день после вопиющего инцидента краевед Виктор Котляров опубликовал на своей странице в сети видео того, как происходило ночное покушение на музей каменных артефактов.

- Лицо злоумышленника на этом видео не видно, но ведь есть и другие камеры на улице Кабардинской. Записи с них сняты работниками полиции. Вчера был участковый, сегодня целая группа работников правоохранительных органов. Так что за вандализм придется ответить, - прокомментировал краевед.

А тем временем сотрудники музея убрали следы вандала, оставленные им на 12-ти камнях.

Удалось полностью очистить от скверны каменный метеорит, аналогичный земным породам 4,5 млрд давности. Фото: Facebook Виктора Котлярова

- Растворители, щетки, насадки на дрель выходили из строя только так: вандал постарался и обвел буквы по несколько раз. Тем не менее, отмыли: сотрудники музея приложили все возможные усилия, чтобы вернуть камням прежний вид. Главное, удалось полностью очистить от скверны каменный метеорит, аналогичный земным породам 4,5 млрд давности и являющийся самым крупным в России. Этот артефакт без сомнения станет одним из притягательных объектов для туристов и гостей Нальчик. Каждый день рядом с ним фотографируются десятки людей, - рассказал Виктор Котляров.

Пока неизвестно, кем является осквернивший «небесного странника» вандал. Но судя по кадрам, это - молодой мужчина.

Котляров обратился с заявлением в полицию и надеется, что злоумышленник будет наказан. Фото: Facebook Виктора Котлярова

- Действовал он по указке кого-то из старших, подготовившего ему текст и объяснившего, на каких именно камнях написать какое слово. Размеру камней соответствовала длина слово, а это говорит о том, что акция осквернения была не спонтанной, а продуманной. До этого данный молодой человек приходил на «разведку».

По словам Котлярова, ночью 7 ноября 2021 года он прошел в маске по улице Кабардинкой, «как будто все предусмотрел».

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Музее камней представлены аммониты, головоногие моллюски, вымершие многие миллионы лет назад, конкреции - минеральные агрегаты радиально-лучистого строения. Совсем недавно здесь появился самый крупный в России каменный метеорит, найденный в окрестностях селения Арик Терского района Кабардино-Балкарии.

Котляров обратился с заявлением в полицию и надеется, что злоумышленник будет найден и наказан.

- Просили бы вас оперативно отреагировать на факт порчи экспонатов музея. Ведь на улице Кабардинской ежедневно бывает множество туристов и гостей республики. Понятно, какое впечатление они вынесут о республике, видя подобного рода деяния, - написал краевед в письме министру внутренних дел по КБР, генерал-майору полиции Василию Павлову.

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