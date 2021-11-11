В Чечне подготовили законопроект, запрещающий СМИ называть национальность и веру преступников

В Чечне считают, что сведения о личности нарушителей порождают напряженность в обществе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Чеченской Республики принял решение внести в Госдуму в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О средствах массовой информации» и в Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях».

Автором этого проекта выступил председатель парламента ЧР Магомед Даудов.

Проектом федерального закона предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в соцсетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам РФ лиц, причастных к совершению преступлений.

Также законопроектом предусматривается административная ответственность за распространение указанных сведений.

– Установление запрета на распространение сведений в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ, – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

В этом документе также говорится, что распространение сведений о национальности преступника формирует негативное отношение к определенной этнической, конфессиональной группе или отдельным лицам как членам этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насильственным действиям против них.

– Подобная информация, как правило, порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов, – считают авторы законопроекта.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что Рамзан Кадыров высказался в Telegram по поводу упоминания уроженцев Северного Кавказа в криминальной повестке СМИ. По словам чеченского лидера, ему «уже надоело вечное обвинение по любому происшествию».

– Когда кавказцы побеждают на татами, борцовском ковре или на ринге, это – «россияне», и весь интернет гордится успехами российских спортсменов. Когда устраивают драку и говорят на ломаном русском, это – «понаехавшие, у которых надо поголовно проверить регистрацию», – написал глава Чечни.

Иногда СМИ ошибочно называют виновников ЧП уроженцами Северного Кавказа, но не извиняются за это, отметил Кадыров, приводя в пример драку в Ватутинках. Отметим, что редакция «Комсомольской правды» публично извинилась за распространение недостоверной информации по этому инциденту.

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