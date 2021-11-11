Брата Хабиба Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево за наезд на полицейского

Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов. Фото: соцсети

В аэропорту Шереметьево задержали двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова - Усмана Нурмагомедова. Вместе с другом Камалом Идрисовым он наехал на полицейского в Дагестане.

Известно, что спортсмены пытались проехать прямо ко входу в аэропорт Махачкалы. Инспекторы пытались объяснить, что это запрещено, но молодые люди сильно опаздывали. В итоге они начали уезжать от полицейских. А те пытались их остановить - безуспешно. Парни прошли регистрацию, сели в самолет и даже опубликовали одно сториз оттуда.

Сториз Камала Идрисова

Правоохранительные органы Каспийска направила в коллегам из транспортной полиции Москвы ориентировку на Нурмагомедова и Идрисова. И как только нарушители спустились из самолета и приехали в здание аэропорта - их задержали.

Информации о том, где сейчас друзья и в нарушении какой статьи их подозревают, нет. Но Усман Нурмагомедов даже после задержания опубликовал фото в сториз. По его словам, он и Камал сейчас в спортивном зале.

- Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали сообщениями, нормально все, - прокомментировал новость о задержании Нурмагомедов.

Сториз Усмана Нурмагомедова

Правда, есть подозрение, что фото из спортзала сделано в Махачкале. По информации источника "КП", молодые люди до сих пор находятся в отделе полиции аэропорта Шереметьево.

Усман Нурмагомедов, как и его старший брат, занимается MMA. Проходил подготовку под руководством своего дяди, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. С 2020 года выступает в промоушн Bellator, в котором ни разу не проиграл. Из 14 побед восемь добыты нокаутом.

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