Появилось видео с моментом наезда автомобиля брата Хабиба Нурмагомедова на полицейского

Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов. Фото: соцсети Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Появилось видео, как двоюродный брат известного спортсмена Хабиба Нурмагомедова — 23-летней Усман сбивает на своей иномарке сотрудника ДПС, который пытался его остановить. Известно, что Усман спешил в аэропорт.

По словам очевидцев, полицейский получил травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», причиной остановки машины с братом Хабиба Нурмагомедова на КПП в Махачкале могла стать скорость 207 км/ч, с которой мчался молодой водитель.

Превышение скорости попало на камеру регистратора.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в аэропорту Шереметьево задержали двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова - Усмана Нурмагомедова.

Правоохранительные органы Каспийска направила коллегам из транспортной полиции Москвы ориентировку на Нурмагомедова и Идрисова

Вместе с другом Камалом Идрисовым он сбил полицейского в Дагестане. Известно, что спортсмены пытались проехать прямо ко входу в аэропорт Махачкалы. Инспекторы пытались объяснить, что это запрещено, но молодые люди сильно опаздывали.

В итоге они начали уезжать от полицейских. А те пытались их остановить - безуспешно. Парни прошли регистрацию, сели в самолет и даже опубликовали одно сториз оттуда.

Правоохранительные органы Каспийска направила коллегам из транспортной полиции Москвы ориентировку на Нурмагомедова и Идрисова. И как только нарушители спустились из самолета и приехали в здание аэропорта - их задержали.

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