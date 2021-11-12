Брата Нурмагомедова, сбившего полицейского, отвезут обратно в Дагестан

Фото: Инстаграм Usman Nurmagomedov Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его товарища Камала Идрисова в ближайшее время увезут в Каспийск для разбирательств по делу о наезде на сотрудника ДПС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Ранее Усмана доставили в один из московских изоляторов временного содержания.

Напомним, 11 ноября 2021 года около 11:30 утра на КПП «Аэропорт» в Каспийске полицейские попытались остановить Toyota Camry без номеров и с тонировкой.

Водитель проигнорировал требование сотрудника остановиться, сбил оградительный барьер поста и наехал на сотрудника ДПС, который получил травмы. После случившегося находившиеся в авто люди спокойно улетели в Москву.

Правоохранительные органы Каспийска направили коллегам из транспортной полиции Москвы ориентировку на Усмана Нурмагомедова и его товарища Камала Идрисова. И как только нарушители вошли в здание аэропорта «Шереметьево» - их задержали.

После инцидента Усман, который является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, написал на своей личной странице в Инстаграм:

– Не знаю, кто, что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже смсками, нормально все, – написал он под снимком из спортзала.

Позже в сети появилось видео с моментом наезда автомобиля Усмана на полицейского.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев прокомментировал новость о задержании двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова.

- Человек наехал на сотрудника, вот и все. Пусть разбираются. Разбирательство должно быть в рамках закона. Разве как-то должно быть по-другому? – ответил Валуев корреспонденту «Чемпионата».

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