Кормил бедных в своем доме и решал все конфликты: что известно об Абиде Магомедове, убитом имаме мечети села Аметеркмахи

Убитый имам дагестанского села воспитывал пятерых детей и помогал нищим односельчанам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В маленьком селе Аметеркмахи, которое находится в Акушинском районе Дагестана, пятничная молитва закончилась трагедией.

12 ноября 2021 года там произошла стрельба. Один человек погиб, двое получили ранения. Нападавшего мужчину ликвидировали.

Убитым оказался 41-летний имам мечети села Аметеркмахи Абид Магомедов. Пострадали его родственники - брат и племянник. Как сообщил «КП-Ставрополь» собственный источник, сейчас за их жизнь борются врачи районной больницы.

Мечеть, где произошла стрельба. Фото: администрация села Аметеркмахи

Местные жители отзываются об имаме как о «самом добросовестном человеком в селе», который неоднократно разрешал конфликтные ситуации между односельчанами. В селе Аметеркмахи Абид Магомедов служил больше 10 лет.

Духовный деятель мусульман дагестанского села был примерным семьянином, Вместе с женой они воспитывали пятерых детей, которые теперь остались без кормильца.

Все бедные семьи, которые еле сводили концы с концами, приходили к имаму и знали, что он всегда поможет не только мудрым словом, но даже и накормит голодного тем, чем в этот вечер планировала ужинать его большая семья. Все радостные и печальные события в маленьком селе Аметеркмахи не обходились без его присутствия.

Что касается подозреваемого в этом преступлении, то, по предварительной информации, стрелявшим оказался местный пожилой житель по имени Асадулла. Известно, что он – пенсионер. Мужчина пришел к мечети к окончанию пятничной молитвы с оружием в руках:

- Его не любили местные, он постоянно со всеми ругался, вел себя неадекватно, мог без причины оскорбить прохожего. Вполне возможно, что у него были психические отклонения. Нормальный же человек не будет расхаживать по селу с оружием в руках. Сложно сказать, чем ему не угодил местный имам. Кроме того, что помогал этому нападавшему, ничего плохого вспомнить не могу. Теперь вот из-за этого неадекватного мужчины пятеро детей и жена остались без главы семьи. Это большая трагедия для всего села, общее горе – рассказал «КП-Ставрополь» собственный источник.

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