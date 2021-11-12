В Дагестане неизвестный открыл стрельбу в мечети, есть погибшие

Полиция ликвидировала преступника Фото: Василий Вахрин

В Дагестане, небольшом селе Аметеркмахи неизвестный напал на мечеть. Известно, что он убил имама, еще двое людей получили ранения. Преступника ликвидировали подоспевшие полицейские.

Детали происшествия выясняются.

Мечеть, где произошла стрельба. Фото: администрация села Аметеркмахи

По предварительной информации, поводом для стрельбы стал конфликт между преступником и имамом. В мечети были другие родственники духовного лица, которые тоже пострадали от рук нападавшего.

Во время нападения мужчина сначала открыл огонь в упор по священнослужителю, затем выстрелил в его родственников. Однако преступник тоже получил ранение: находящиеся в мечети люди ударили его ножом.

У здания припаркован автомобиль, предположительно на нем приехал нападавший. Полиция осмотрела машину и нашла там различное оружие.

Прокуратура Дагестана взяла на контроль расследование уголовного дела о нападении. Сейчас на месте работают следователи: осматривают место преступления, опрашивают свидетелей.

Погибший имам Абид Магомедов. Фото: личный архив священнослужителя

СПРАВКА «КП»

Аметеркмахи - маленькое село (6,63 кв. км) в Акушинском районе Дагестана. Население - около 2200 человек. Недавно жители села сильно пострадали от природных катаклизмов: В районе Аметеркмахи сошел мощный оползень, который перекрыл проезд по трассе между селениями Цудахар – Акуша и повредил линию электропередач. В результате без света осталась часть жителей Акушенского района.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Дагестане был еще один резонансный случай перестрелки. 17-летний подросток дважды выстрелил из пневматического пистолета в знакомого младше себя. Подросток получил серьезные ранения, против стрелка завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и с применением оружия».

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