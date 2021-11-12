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Происшествия12 ноября 2021 17:08

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту смертельного нападения в мечети

Мужчина застрелил священнослужителя и ранил двух прихожан
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Прокуратура Дагестана взяла на контроль дело нападения на мечеть в селе Аметеркмахи. Мужчина приехал на автомобиле к мечети, подошел к имаму и выстрелил в него в упор. Потом открыл огонь по прихожанам.

В результате священнослужитель погиб, два человека получили серьезные травмы. Самого преступника ликвидировали, на месте работает полиция и медики.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о произошедшем в мечети. По предварительным данным, нападавший знал свою жертву, а поводом для убийства стал земельный конфликт.