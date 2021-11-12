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Происшествия12 ноября 2021 17:27

В машине напавшего на мечеть в Дагестане нашли автомат, пистолет и гранатомет

Преступника ликвидировали, он успел убить и ранить трех человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Полиция Дагестана осмотрела машину мужчины, который напал на сельскую мечеть в республике. Они нашли целый оружейный арсенал и много снарядов.

В частности, в багажнике автомобиля находились:

— автомат Калашникова 1964 г.в. с четырьмя магазинами и 169 патронами;

— Гильзы от патронов для "калаша" — 13 шт.;

— Пистолет ТТ 1944 г.в. с одним магазином и 7 патронами;

— Гранатомёт подствольный ГП-25;

— Гранаты для подствольного гранатомёта ВОГ-25 — 9 шт.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об инциденте в селе Аметеркмахи. Стрельба началась из-за конфликта преступника с имамом. Священнослужителя убили, еще двое человек с тяжелыми ранениями госпитализировали в больницу.