«Злой и бьет по детям»: глава ковид-госпиталя рассказал про коварные особенности мутировавшего коронавируса

«КП» постаралась ответить на все самые важные вопросы Фото: Иван МАКЕЕВ

Третий день на Ставрополье за сутки заболевают больше пятисот человек и умирают - за сорок инфицированных. Коечный фонд края заполнен почти полностью, хотя развернуто максимальное за все время число COVID-мест (5157). Вице-премьер России Татьяна Голикова обратила внимание, что ситуация с коллективным иммунитетом в некоторых регионах, куда попал наш край, почти не изменилась.

При таких настораживающих показателях «КП-Ставрополь» решила встретиться с заместителем главного врача Краевой специализированной клинической инфекционной больницы. Мы узнали, чем опасен новый штамм коронавируса, спасает ли от него прививка и когда пандемия закончится. Об этом и не только - в нашем эксклюзивном материале.

ДЕЛЬТА-ШТАММ НЕ ЩАДИТ НИКОГО

Павел Дмитриевич Борозенец, занимающий сегодня должность заместителя главврача по клинико-экспертной работе в «инфекционке» Ставрополя, лечит больных ковидом с «нулевого» пациента в регионе. Им, напомним, стала экс-главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова.

С его слов, многое с тех пор изменилось и особенно - течение заболевания. Если раньше люди спокойно получали лечение амбулаторно и выздоравливали дома, то сегодня новый дельта-штамм доводит больного до критического состояния за считанные дни.

- Год назад мы говорили, что вообще нет смысла делать КТ грудной полости раньше, чем на пятый день заболевания, потому что изменений в легких не будет. Но сейчас уже на 3-5 день с появления симптомов видим 20% поражение легких. В настоящий момент у нас лежит 37-летний мужчина, который обратился к нам на 4 день, и у него уже 60-70% поражения. В месяц мы принимаем по 2-3 таких пациента, у которых COVID-19 развивается молниеносно, - рассказывает доктор.

С ИВЛ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Коечный фонд инфекционной больницы в Ставрополе, рассчитанный на 180 COVID-мест, занят сегодня на 100%. При том, продолжает собеседник, что в день выписывается не менее 10% пациентов. Реанимация на 24 койки, замечает врач, никогда не пустует.

- В основном мы пытаемся не переводить пациентов на ИВЛ, а стараемся оставлять их на высокопоточной оксигенации и инвазивной вентиляции легких, при которых больной дышит сам, хоть и с помощью аппаратов, - говорит Павел Дмитриевич. - Я видел лишь два случая, когда пациенты выживали, попав на искусственную вентиляцию легких.

МОЛОДОСТЬ НЕ СПАСЕТ!

Другая особенность гамма-штамма заключается в том, что коронавирусом заражаются все чаще молодые люди. Если раньше тяжелый пациент младше 40 был скорее исключением, то сегодня этим уже никого не удивить.

- Недавно у нас умер молодой человек в возрасте 26 лет. Он поступил на 8-10 день болезни уже с 80% поражением легких. Состояние отягощал избыточный вес. С первого дня был тяжёлый и долго пролежал на лечении. К сожалению, погиб. Вирус стал злее, жестче и начал доставать тех, кого ранее не мог: молодых, переболевших и детей, - предупреждает врач.

БОЛЕЮТ ДЕТИ

Это еще одна коварная особенность мутировавшего COVID-19. Дети в первую и вторую волны считались просто переносчиками, кем остаются и сейчас, но теперь их все чаще приходится госпитализировать.

- Сегодня у нас в больнице получают лечение 8 детей. Были дети с ковидом в тяжелом состоянии, некоторые даже попадали в реанимацию. Здоровые детки, как правило, переносят болезнь легко. Может преобладать кишечный синдром и развиться пневмония. А если ребенок с сопутствующей патологией - неврологической, онкологической, гематологической, тогда все серьезно осложняется. Тяжело болеют дети с ДЦП, например.

Как мы узнали, в инфекционную больницу Ставрополя кладут детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет. А Детская краевая клиническая больница принимает малышей в возрасте до 28 дней жизни.

Что же касается вызываемых ковидом осложнений у детей, то инфекционисты их не отслеживают. Но они есть, как сказал Павел Борозенец.

- Например, это фиброз легких (образование рубцов в легких - прим. Ред.), с которым мы переводим детей в отделение пульмонологии в краевую или городскую больницу №4. А также сердечные нарушения, которыми занимаются кардиологи.

ПРИВИТЫЕ БОЛЕЮТ?

Многих интересует, насколько эффективна прививка против коронавируса. Доктор ответил нам, что вакцинированные к ним поступают очень редко.

- Больше тех, кто привился препаратами «Эпивак» и «Ковивак». Привитых «Спутником» почти нет, - отмечает врач. - Они не попадают даже в интенсивную терапию. Есть проявления коронавируса, но относительно легко переносят. И мы не прибегаем к введению иммунобиологических дорогих препаратов (лекарства нового поколения - прим. Ред.).

По словам доктора, это скорее перестраховка. Среди госпитализированных привитых - пациенты старше 65 лет и пенсионеры с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, перенесенными инфарктом, инсультом и так далее.

- Кто-то видит пневмонию 5% и боится, что это приведет к страшному исходу. Либо делительно температурившие думают, что не справятся сами дома, - говорит Борозенец.

Оказавшись на больничной койке, пациенты сожалеют, что не прошли вакцинацию. Павел Дмитриевич рассказал один из таких случаев:

- 58-летний мужчина жалел, что не привился, когда его привитый сосед, с которым они поступили в обычное отделение одновременно, выздоровел, недолго полежав с кислородной маской. В то время как ему пришлось переводиться в реанимацию.

КОГДА ПАНДЕМИЯ ЗАКОНЧИТСЯ?

- 21 век - это век вирусов. Коронавирус - не первый. Просто в таких масштабах сталкиваемся впервые. Все эпидемии имеют свойство затихать, - замечает доктор. - Сейчас мы не видим эффекта вакцинации, потому что у нас очень маленькое количество привитых. Когда будет большая прослойка вакцинированных, тогда и поймем, как это влияет на ход заболевания. Тогда и скажем, когда это закончится.

Павел Борозенец обратил внимание, что грипп является одним из страшнейших заболеваний, с которым мы давно живем. Он быстрый, мощный и сжигает легкие человека за 2-3 дня. Поэтому если бы не существовало антигриппозных препаратов, годами не шли прививочные кампании против гриппа и не сформировался коллективный иммунитет, он бы убивал людей так часто, как это было во времена испанки. Именно поэтому важно пройти иммунизацию против COVID-19.

- Антикваксеры (противники прививки - прим. Ред.), кого я знаю, шли и делали прививку после того, как умирал от коронавируса близкий человек умирал. Я сегодня зашел в городскую поликлинику №7, мне стало страшно и я ушел, - шутит доктор. - Там нескончаемая очередь в прививочных кабинетах. Или люди боятся, что их не пустят на работу, или сами не хотят заболеть. Вакцинироваться надо. В странах, где 60-70% населения ее прошли, заболевших стало в разы меньше.