Бойца ММА Нурмагомедова, подозреваемого в наезде на полицейского, доставили в Махачкалу

Фото: Инстаграм Usman Nurmagomedov Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бойца MMA Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова, которые подозреваются в наезде на сотрудника ДПС в Каспийске, доставили к следователю следственного управления СК России по Республике Дагестан.

Сейчас с молодыми людьми правоохранители проводят необходимые следственные действия, идет дальнейшее разбирательство. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Напомним, 11 ноября 2021 года около 11:30 утра на КПП «Аэропорт» в Каспийске полицейские попытались остановить Toyota Camry без номеров и с тонировкой. Водитель проигнорировал требование сотрудника остановиться, сбил оградительный барьер поста и наехал на сотрудника ДПС, который получил травмы.

После случившегося находившиеся в авто люди спокойно улетели в Москву.

Правоохранительные органы Каспийска направили коллегам из транспортной полиции Москвы ориентировку на Усмана Нурмагомедова и его товарища Камала Идрисова. И как только нарушители вошли в здание аэропорта «Шереметьево» - их задержали.

После инцидента Усман, который является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, написал на своей личной странице в Инстаграм:

– Не знаю, кто, что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже смсками, нормально все, – написал он под снимком из спортзала.

Позже в сети появилось видео с моментом наезда автомобиля Усмана на полицейского.

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