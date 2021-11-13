Суд в Дагестане отправил под домашний арест подозреваемого в наезде на сотрудника ДПС

Идрисова отправили под домашний арест на два месяца, до 11 января 2022 года с наложением соответствующих запретов Фото: Олег ЗОЛОТО

Советский районный суд города Махачкалы отправил под домашний арест Камала Идрисова. Он подозревается в наезде на сотрудника ДПС в Каспийске. Об этом «КП-Ставрополь» сообщил собственный источник в правоохрантельных органах.

Идрисова отправили под домашний арест на два месяца, до 11 января 2022 года с наложением соответствующих запретов.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что бойца MMA Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова, которые подозреваются в наезде на сотрудника ДПС в Каспийске, доставили к следователю следственного управления СК России по Республике Дагестан.

Против молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Напомним, громкий инцидент произошел 11 ноября 2021 года, около 11:30. В этот день на КПП «Аэропорт» в дагестанском городе Каспийск правоохранители попытались остановить Toyota Camry без номеров и с тонировкой.

Однако водитель иномарки проигнорировал требование сотрудника правоохранительных органов остановиться. Более того, молодой человек сбил оградительный барьер поста и сбил сотрудника ДПС. Правоохранителя доставили в больницу. Он получил различные травмы.

В машине находился двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова – Усман и его друг Камал Идрисов.

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