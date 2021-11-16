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Происшествия16 ноября 2021 14:13

Женщина, насмерть сбившая годовалого ребенка в Кисловодске, получила срок

Потерпевшие отвергли помощь, которую предлагала обвиняемая
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

В Кисловодске рассмотрели уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которую обвиняли в смерти годовалого ребенка. Суд признал женщину виновной, передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

2 сентября 2020 года женщина "БМВ X5" ехала по двору дома на улице Стародубовская и в один момент потеряла управление. В результате машина выехала влево, пересекла на бордюрный камень и остановилась только на клубке. Под колеса попал годовалый ребенок, находившегося в детской каталке в сопровождении матери.

- В результате ДТП ребенок 2019 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница», где от полученных травм скончался, - сообщает прокуратура Ставрополья.

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Обвиняемая признала вину в полном объеме и пыталась поправить положение. Но потерпевшие отказались от помощи и настаивали на строгом наказании для женщины. Согласно статьей "Нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека", которую вменяли подсудимой, ей грозило до пяти лет лишения свободы.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, с учетом данных о личности виновной, а также смягчающих обстоятельств по уголовному делу, назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года, - сказано в сообщении.

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