Невесту парализовало через два дня после помолвки в Дагестане. От поступка жениха сжимается сердце

Жизнь красивой и энергичной 32-летней Анастасии разделилась на до и после 1 октября 2021 года

25 сентября 2021 года пара из Нижегородской области приехала знакомиться с красотами горного Дагестана. Павел Щербаков и Анастасия Разенкова парили на качелях над Сулакским каньоном и фотографировались на фоне древних крепостей, как дети веселились на берегу Каспийского моря, и смеялись, застряв в машине на высокогорной дороге в плену стада неторопливых баранов.

Фото: anastasiarazenkova

Это была далеко не первая их поездка. На странице в Instagram у Насти много ярких снимков: с отдыха в Горном Алтае на реке Катунь, у Балтийского моря, в Уральских горах и в Татарстане.

Фото: anastasiarazenkova

Потом были путешествия в Таиланд, Тбилиси и на грузинский горнолыжный курорт Гудаури.

Фото: anastasiarazenkova

Сильная и смелая Настя даже покоряла Эльбрус!

Фото: anastasiarazenkova

Поездку в Дагестан организовал Павел, чтобы сделать любимой незабываемое предложение руки и сердца. 28 сентября молодой человек подарил Насте кольцо и услышал заветное «Да!».

Фото: anastasiarazenkova

Жизнь красивой и энергичной 32-летней путешественницы, ставшей невестой, разделилась на до и после 1 октября 2021 года. В этот роковой день влюбленные отправились в село Ахты к источникам на арендованной «Ладе Гранте». Ехали небыстро - со скоростью всего-то 60 км/ч. Навстречу из-за поворота выскочила «двенашка», обгонявшая на высокой скорости другую машину. Столкновение лоб в лоб...

Кадр с места аварии

Павла от серьезных травм спасла сработавшая подушка безопасности. Его невесту прибывшая на место аварии скорая увезла в районную больницу. Но когда стало ясно, что ситуация чрезвычайная, к утру девушку транспортировали в больницу Махачкалы. Настя провела в реанимации 25 дней. Паша все это время был рядом.

Врачи говорят, что Анастасия идет на поправку

Врачи диагностировали переломовывих 7 шейного позвонка - Настя оказалась парализована ниже груди. Паша дал обещание во что бы то ни стало поставить любимую на ноги. По словам медиков, уцелевшая часть нейронных клеток спинного мозга должна перенять на себя функции пострадавших, поэтому есть шанс на восстановление.

Павел Щербаков связался с подмосковным реабилитационным центром, где со скидкой предложили один курс на 21 день за 400 тысяч рублей. Немаленькие деньги удалось собрать к настоящему моменту усилиями неравнодушных жителей Дагестана и волонтеров одного из республиканских фондов. Но Анастасии предстоит долгая реабилитация.

- Один день реабилитации стоит 25,5 тысяч рублей, - рассказывает Павел корреспонденту «КП-Северный Кавказ». - На второй месячный курс реабилитации деньги собирает виновник аварии. Третий курс, надеемся, сами оплатим. Год мне придется быть рядом с Настей. Не знаю, согласуют ли мне на работе настолько длительный отпуск. Но я готов уволиться и вообще на все ради нее.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Желающие оказать финансовую помощь Анастасие Разенковой и Павлу Щербакову могут сделать перевод на следующие номера:

8-904-391-45-23 (Сбербанк, Тинькофф)

8-987-559-38-59 (Сбербанк)

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